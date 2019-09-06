Вакцинацию от гриппа ускорили в затопленных районах Амурской области

Сроки прививочной кампании сократили в районах Амурской области. На подтопленных территориях вакцинация против гриппа должна завершиться 15 сентября.

Ускоренная кампания пройдет в Свободненском, Мазановском, Селемджинском и Зейском районах. Они остаются подтопленными из-за паводка. Если во всем регионе иммунизация продлится до 1 октября, то в данных четырех муниципалитетах прививки от гриппа будут делать до 15 сентября. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В Мазановском районе иммунизация завершена на 43%. По данным местной администрации, люди проявляют сознательность и массово приходят в прививочные кабинеты.

Ранее сообщалось, что вакцинация населения против гриппа стартовала в Хабаровском крае. Там прививки планируют сделать около 700 тыс. человек.