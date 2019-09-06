Фестиваль журавлей пройдет в Московской области

Жители Московской области смогут наблюдать за осенним отлетом журавлей. Фестиваль состоится в заказнике «Журавлиная Родина».

По данным администрации, участники мероприятия смогут наблюдать за стаями птиц в естественных условиях в их подготовке к перелету в Северную Африку на зимовку. За уникальным явлением можно наблюдать лишь несколько дней в году. Фестиваль будет проходить в Талдоме в рамках празднования 40-летия заказника. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Для гостей фестиваля будут выступать детские фольклорные коллективы. Также ожидается ярмарка народных промыслов, а также чаепитие из дровяного самовара и мастер-классы.

Фестиваль состоится 14 сентября.