Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией

Подопечные Черчесова провели тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии. После четырёх матчей отборочного тура ЧЕ-2020 команда занимает 2-е место. В активе россиян 9 очков, у шотландцев — 4 очка и четвёртое место в группе. Матч Шотландия–Россия состоится 6 сентября в Глазго в 21:45 мск.