Консультационные центры могут открыть на базе детсадов в Башкирии

В детских садах Башкирии могут появиться консультационные центры для родителей. Для этого учреждение должно принять участие в конкурсном отборе на получение грантов из федерального бюджета.

Как сообщает региональное министерство образования, размер гранта составит до 1 млн рублей. Детский сад может получить его при условии софинансирования из бюджета республики в размере 20%, включая 5% взноса из местного бюджета, пишет ИА «Башинформ».

Средства пойдут на создание инфраструктуры центров помощи родителям с детьми-дошкольниками, в том числе малышей до трех лет. Такие службы помощи будут реализовывать программы диагностической, психолого-педагогической и консультационной помощи родителям.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пилотный проект по дополнительному образованию школьников реализуют в Башкирии. Дети смогут обучаться вне школы за счет средств, выделяемых государством.