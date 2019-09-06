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Голубей из Копейска признали самыми быстрыми в России

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Клуб спортивного голубеводства «Южный Урал» одержал победу в национальном чемпионате по спортивному голубеводству. Он проводится в России каждый год. Челябинскую область на нем представляет Копейск.

Голуби члена клуба голубеводов «Южный Урал» Рустама Фаткулина первыми сумели долететь из Барабинска в Новосибирской области до дома, преодолев расстояние в 1060 км. На это у них ушло четыре дня.

Как рассказал сам победитель сайту «Первый областной», тренировочный сезон длится с мая по август. За это время голуби преодолевают 14 разных расстояний. Самые быстрые выдвигаются к участию в соревнованиях.

Перед стартом птице присваивают номер, а бирку надевают на лапку. Затем увозят на заданное расстояние и выпускают из клетки. Как только голубь возвращается в родную голубятню, хозяин сообщает об этом, указывая номер.

Отмечается, что нынешняя победа не первая для клуба из Копейска. «Южный Урал» третий год подряд становится лучшим в России, а его голуби признаются самыми быстрыми.

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