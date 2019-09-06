Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» с грузовиком в Томской области

Под Северском (город-спутник Томска) отечественный автомобиль «ВАЗ» врезался в стоящий на проезжей части грузовик. Погибли два человека. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает пресс-служба УМВД Томской области.

Авария произошла 5 сентября в 21:20 на 7-м км автодороги Северск – Чернильщиково. ВАЗ-2106 под управлением 67-летнего мужчины врезался в грузовик ГАЗ-66, который стоял на проезжей части, пишет РИА «Томск».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и его 65-летняя пассажирка получили различные травмы, от которых скончались.

6 сентября стало известно о том, что в Ставропольском крае пятеро школьников 7 и 9 классов решили прокатиться на «Оке» и разбились. Погиб 13-летний мальчик, еще двое пострадали.