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Беременную женщину с детьми эвакуировали в Сочи из-за ливня

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В Сочи спасатели эвакуировали из частного дома беременную женщину с тремя детьми из-за угрозы обрушения. В результате ливня произошел сход грунта, и одна из стен дома могла обрушиться.

Сильные ливни прошли на территории Сочи в ночь на 6 сентября. Спасатели оказывали помощь жителям Центрального и Хостинского районов. На улице Чапаева из-за осадков и схода грунта возникла опасность обрушения стены частного дома, в связи с этим из здания вывезли беременную женщину с тремя детьми. Из разместили в безопасном месте у соседей, сообщают «Кубанские новости».

В районе санатория «Красный штурм» из-за дождя оказался подтоплен участок дороги, при этом на затопленной территории находился автомобиль с водителем. Сотрудники МЧС эвакуировали мужчину на безопасный участок.

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