Власти Нижнего Тагила заявили о готовности города к отопительному сезону

Нижний Тагил подготовлен к отопительному сезону. Об этом было заявлено на аппаратном совещании у главы города Владислава Пинаева.

Как уточняет ТагилСити.Ру, в городе 2,7 тыс. домов, подключенных к центральному отоплению. Почти все готовы к подаче тепла.

Срочные аварийные работы сейчас ведутся на проспекте Вагоностроителей. Работы на участке на улице Коминтерна завершатся в ближайшее время. Городские котельные находятся в полной готовности.

Отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в городе в 2020 году запустят три инновационных трамвая.