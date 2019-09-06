Петербуржцы вдохновились песней Боярского «Хорошего Питера»

Жители Санкт-Петербурга стали участникам нового флешмоба, они поют новую песню народного артиста России Михаила Боярского «Хорошего Питера». Премьера клипа прошла в минувшую среду, сообщил телеканал «78».

У разных поколений петербуржцев версии исполнения разные. Так, по-своему композицию исполнили ученики седьмого класса Хорового училища имени Глинки Иван Дьяков, Артемий Гудков и Кристиан Пнев.

Исполнили песню и представители Социокультурного пространства для старшего поколения АВИП.

В своей новой песне Боярский рассказывает о родном городе и любимой футбольной команде «Зенит», которая преподнесла в прошлом году питерцам подарок, став чемпионом России.

Отмечается, что автором музыки и слов песни стал Игорь Матвиенко, а в записи песни приняли участие выпускники Музыкальной академии Матвиенко (М.А.М.А.).