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Петербуржцы вдохновились песней Боярского «Хорошего Питера»

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Фото: 78.ru
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Жители Санкт-Петербурга стали участникам нового флешмоба, они поют новую песню народного артиста России Михаила Боярского «Хорошего Питера». Премьера клипа прошла в минувшую среду, сообщил телеканал «78».

У разных поколений петербуржцев версии исполнения разные. Так, по-своему композицию исполнили ученики седьмого класса Хорового училища имени Глинки Иван Дьяков, Артемий Гудков и Кристиан Пнев.

Исполнили песню и представители Социокультурного пространства для старшего поколения АВИП.

В своей новой песне Боярский рассказывает о родном городе и любимой футбольной команде «Зенит», которая преподнесла в прошлом году питерцам подарок, став чемпионом России.

Отмечается, что автором музыки и слов песни стал Игорь Матвиенко, а в записи песни приняли участие выпускники Музыкальной академии Матвиенко (М.А.М.А.).

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