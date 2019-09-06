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На ВЭФ-2019 прошёл забег в поддержку редких животных Дальнего Востока

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ВЭФ-2019 — это не только заседания, конференции и брифинги, но и спорт. Более 500 человек пришли на забег в поддержку редких животных региона. Бок о бок бежали жители и чиновники: министр спорта РФ, глава Владивостока. Можно было выбрать дистанцию 1 км или 5 км. Перед началом забега инструкторы провели качественную разминку. Все бегущие получили памятные медали.

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