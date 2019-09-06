Цена нового двигателя ПД-14 будет ниже зарубежных аналогов

Стоимость двигателя ПД-14 значительно ниже зарубежных аналогов несмотря на то, что для его создания были разработаны новые технологии. Об этом в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости» сообщил заместитель генерального директора и генеральный конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Юрий Шмотин.

«Пока мы цифру давать не будем. Могу сказать лишь, что стоимость проекта ПД-14 существенно ниже тех двигателей, которые создавались в этом классе мощности за рубежом», — сказал Шмотин.

Он добавил, что сумму, затраченную на проект, можно трактовать по-разному. «Включать ли в сумму техперевооружение, создание новых технологий и так далее? Большой объем работ по двигателю проделали и другие холдинги «Ростеха», их вклад тоже следует учитывать. (…) Стоимость зависит от наличия НТЗ (научно-технического задела. — Ред.), готовности производственной базы, от его тяги, от его габаритов», — объяснил конструктор.

Двигатель ПД-14 успешно прошел сертификацию в 2018 году, сейчас ведутся работы по его совершенствованию и подготовке к серийному производству. Предположительно, двигатель будут поставлять в составе двигательной установки с воздухозаборником, капотами и реверсивным устройством.

ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300. Летные испытания судна запланированы на 2020 год.