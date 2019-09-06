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Дети оценили «позолоченную» школу в Екатеринбурге

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Фото: instagram.com/evgenykuyvashev
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Ремонт в дворцовом стиле, который провел в средней школе № 106 Екатеринбурга в микрорайоне Вторчермет ее выпускник Андрей Симановский, вызвал широкое обсуждение в соцсетях. С этого учебного года учеников и сотрудников учебного заведения окружают мрамор, позолоченные стены и зеркала.

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Дизайн-проект, выдержанный в стиле барокко с элементами античности, утвердил лично бизнесмен. Серые стены в холле заменил светлый мрамор с золотой лепниной, входные двери украсили вставки из искусственного малахита, а на потолке повесили люстры из хрусталя.

Родители уверены, что новый облик школы вдохновляет детей на учебу, об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости». По словам мамы одного из первоклассников, интерьер их очень удивил. «Моему ребенку очень нравится. Он говорит, что ходит, как во дворец. Говорит, что там учились цари, короли — значит, у меня тоже должна высокая планка быть», — пояснила мама школьника.

«Моей дочери очень понравились питьевые фонтанчики и классическая музыка вместо звонка. Я сама услышала этот звонок, и прямо дух захватило», — рассказала агентству мать одной из первоклассниц.

Британское издание The Times написало, что школа № 106 сейчас похожа на крыло санкт-петербургского Зимнего дворца.

В августе в Томске завершился капитальный ремонт школы № 53. Торжественное открытие состоялось в понедельник, 2 сентября. По данным пресс-службы, строители расширили лестничные пролеты и перенесли вход в здание в центральную часть. Это позволило оборудовать отдельные гардеробы для младших и старших классов, а также создать просторный холл.

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