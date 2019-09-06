Лесной пожар ликвидировали в Коми

В Троицко-Печорском районе Республики Коми ликвидировали лесной пожар, обнаруженный 5 сентября в 12:06. Площадь возгорания составила 10,6 га.

По данным Геопортала Коми, огонь обнаружили при проведении лесоавиационных работ в 5,8 км от населенного пункта Белый Бор. Расстояние от ЛЭП составляло 1,9 км, пишет ИА «Комиинформ».

Пожар распространился на площади в 10,4 га. Ему был присвоен второй класс пожарной опасности.

Локализацию возгорания объявили в 21:00. Ликвидировать его удалось в 6 утра 6 сентября.

Причиной возникновения пожара называют действия местного населения – неосторожное обращение с огнем.

5 сентября сообщалось, что новая волна лесных пожаров придет в Россию осенью.