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Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO
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Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине. Об этом сообщил Cnet.com в четверг, 5 сентября.

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Отмечается, что дизайн чехла, в котором будет продаваться новинка, в точности копирует внешний вид оригинального плеера, выпущенного в 1979 году.

Само устройство будет находиться под управлением Android.

Кроме того на экран можно вызвать заставку, имитирующую перемотку кассетной ленты.

Отмечается, что заряда устройства должно хватать на 26 часов беспрерывной работы.

Новинка появится в продаже в декабре и будет стоить примерно $400.

28 мая американская корпорация Apple после четырехлетнего перерыва представила новый портативный мультимедийный плеер iPod Touch с памятью 256 Гб седьмого поколения. Стартовая цена на новый iPod Touch равна $199.

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