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Один из богатейших людей в мире захотел передать бизнес женщине

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Фото: Global Look Press/Koichi Kamoshida/ZUMAPRESS.com
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Основатель ритейл-компании Fast Retailing и владелец сети магазинов Uliqlo Тадаси Янаи выразил желание передать свой бизнес женщине. Об этом он 4 сентября рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Как отметил миллиардер, руководители женского пола настойчивы и весьма внимательны к деталям, а также «имеют эстетическое чутье». Янаи также выразил надежду, что более 50% сотрудников Fast Retailing будут женщинами.

Агенство отмечает, что на данный момент в компании женщины занимают шесть руководящих постов. А преемницей бизнесмена может стать глава японского Uniqlo Маки Акайда.

Тадаси Янаи — богатейший бизнесмен в Японии. Его состояние Forbes оценивает в $22,2 млрд, а в мировом рейтинге он занимает 41 место.

6 июля стало известно, что Маккензи Безос, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, после завершения процесса развода заняла 22-е место рейтинга миллиардеров журнала Forbes. Это случилось благодаря тому, что экс-супруг перевел на ее имя около 19,7 млн акций своей компании. Стоимость этого четырехпроцентного пакета оценивается примерно в $39 млрд.

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