За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего о террористической угрозе в США за два дня до атак 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом своей новой книге рассказал бывший главный аналитик ЦРУ по России, дипломат и политолог Джордж Биби.

Ныне вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес отметил, что Путин лично позвонил Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся крупной террористической атаки.

«Чего-то давно готовившегося и исходившего из Афганистана», –– приводит слова Биби ТАСС.

Он также напомнил, что 11 сентября российский президент был первым из мировых лидеров, кто выразил соболезнования США.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» (группировка запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета и направили два из них в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один рухнул на Пентагон. Жертвами атак стали около 3 тыс. человек.

В 2017 году Путин в телефонном разговоре с нынешним президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за предоставленную ЦРУ информацию о террористах, готовящих атаку в Санкт-Петербурге.

Оба лидера отметили, что Москва и Вашингтон позитивно сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом.