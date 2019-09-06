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В Конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Ввести санкции против России из-за прошедших в Москве и Санкт-Петербурге несанкционированных акций предложили члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол.

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По мнению конгрессменов, во время незаконных митингов нарушались права человека и обязательства России в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России», - цитирует ТАСС послание Энгела и Маккола.

В июле и августе в Москве прошли шесть акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

17 августа, 10 августа и 20 июля проводились согласованные митинги. В то же время 10 августа участники провели также неразрешенное шествие, из-за чего правоохранители задержали 136 демонстрантов.

27 июля, 3 и 31 августа оппозиция провела несанкционированные акции.

В первой приняли участие более 3,5 тыс. человек, примерно 600 демонстрантов задержали за нарушение правопорядка.

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. Позже следователи прекратили уголовное расследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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