Против сбившего двух детей водителя возбуждено уголовное дело

Против водителя, сбившего насмерть двух детей, возбудили уголовное дело. ДТП произошло 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.

Владелец BMW наехал на мальчика и девочку. В полиции уточнили, что водитель превысил скорость и пересек сплошную.

Один ребенок умер на месте, второй — в карете скорой помощи.

Водитель был трезв, но многократно привлекался за превышение скорости. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности двух и более лиц.