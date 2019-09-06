Против сбившего двух детей водителя возбуждено уголовное дело
Против водителя, сбившего насмерть двух детей, возбудили уголовное дело. ДТП произошло 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.
Владелец BMW наехал на мальчика и девочку. В полиции уточнили, что водитель превысил скорость и пересек сплошную.
Один ребенок умер на месте, второй — в карете скорой помощи.
Водитель был трезв, но многократно привлекался за превышение скорости. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности двух и более лиц.
Против водителя, сбившего насмерть двух детей, возбудили уголовное дело. ДТП произошло 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.
Владелец BMW наехал на мальчика и девочку. В полиции уточнили, что водитель превысил скорость и пересек сплошную.
Один ребенок умер на месте, второй — в карете скорой помощи.
Водитель был трезв, но многократно привлекался за превышение скорости. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности двух и более лиц.