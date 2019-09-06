Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе
Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Московской области. Под завалами могут находиться до четырех рабочих.
ЧП произошло при разборе неэксплуатируемого пятиэтажного здания. На месте работают оперативные службы.
Следственный комитет РФ начал проверку по факту обрушения.
Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Московской области. Под завалами могут находиться до четырех рабочих.
ЧП произошло при разборе неэксплуатируемого пятиэтажного здания. На месте работают оперативные службы.
Следственный комитет РФ начал проверку по факту обрушения.