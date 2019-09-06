Беглов рассказал о новых мерах социальной поддержки петербуржцев

Власти Санкт-Петербурга продолжают совершенствовать оказание соцпомощи горожанам и вслед за службой социальных участковых запускают единый номер, по которому можно будет получить консультацию. Об этом 5 сентября рассказал глава Петербурга Александр Беглов.

«В поддержке города нуждаются не только пожилые люди, но и молодые семьи, молодые мамы. Мы обязаны этим заниматься. А иначе ради чего мы работаем? Ради людей. Чтобы качество их жизни улучшалось. Люди должны знать, что к ним придут на помощь», — отметил он в эфире телеканала «78».

Беглов указал, что именно с целью улучшения жизни петербуржцев была создана служба социальных участковых.

«До конца года мы запустим единый трехзначный номер. Потому что люди не информированы о своих правах. Вот я встречаюсь с жителями и спрашиваю: вы знаете, что вам положено 1,5 тыс. рублей как детям войны? Они отвечают: а мы ничего не получаем. Для этого и существует социальный участковый, чтобы подсказать», — подчеркнул он.

В этом году власти Петербурга приняли ряд законов, определяющих новые меры соцподдержки и ввели новые льготные категории.

Так, с наступление дачного сезона начинает действовать бесплатный проезд в электричках для пожилых людей. С 1 января 2020 года дополнительные выплаты получат все, кто жил и родился в блокадном Ленинграде, а многодетные семьи смогут пользоваться услугами социальных нянь. Кроме того, на единовременную выплату в 50 тыс. рублей могут рассчитывать родившие первенца с 19 лет.

Также Беглов рассказал о благоустройстве Петербурга.