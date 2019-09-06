Прямой эфир

Беглов рассказал о новых мерах социальной поддержки петербуржцев

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Санкт-Петербурга продолжают совершенствовать оказание соцпомощи горожанам и вслед за службой социальных участковых запускают единый номер, по которому можно будет получить консультацию. Об этом 5 сентября рассказал глава Петербурга Александр Беглов.

«В поддержке города нуждаются не только пожилые люди, но и молодые семьи, молодые мамы. Мы обязаны этим заниматься. А иначе ради чего мы работаем? Ради людей. Чтобы качество их жизни улучшалось. Люди должны знать, что к ним придут на помощь», — отметил он в эфире телеканала «78».

Беглов указал, что именно с целью улучшения жизни петербуржцев была создана служба социальных участковых.

«До конца года мы запустим единый трехзначный номер. Потому что люди не информированы о своих правах. Вот я встречаюсь с жителями и спрашиваю: вы знаете, что вам положено 1,5 тыс. рублей как детям войны? Они отвечают: а мы ничего не получаем. Для этого и существует социальный участковый, чтобы подсказать», — подчеркнул он.

В этом году власти Петербурга приняли ряд законов, определяющих новые меры соцподдержки и ввели новые льготные категории.

Так, с наступление дачного сезона начинает действовать бесплатный проезд в электричках для пожилых людей. С 1 января 2020 года дополнительные выплаты получат все, кто жил и родился в блокадном Ленинграде, а многодетные семьи смогут пользоваться услугами социальных нянь. Кроме того, на единовременную выплату в 50 тыс. рублей могут рассчитывать родившие первенца с 19 лет.

Также Беглов рассказал о благоустройстве Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов рассказал об инвестициях в городскую среду
Беглов рассказал о строительстве и ремонте дорог в Санкт-Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019