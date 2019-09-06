Беглов рассказал об инвестициях в городскую среду

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о важности инвестиций в городскую среду Санкт-Петербурга в эфире телеканала «78».

Градоначальник привел в пример такие объекты, как будущий парк у Тучкова моста, оранжереи Таврического сада, проекты в Кронштадте. Всем им потребуются инвестиции.

«Мечты горожан о том, чтобы у Тучкова моста был парк, состоятся. Решение уже принято. И президент нас поддержал», — сообщил Беглов.

Сейчас идет интернет-голосование о названии и наполнении нового парка. Большинство петербуржцев хотят видеть здесь главный городской газон, зимний каток, фонтаны и ботанический сад. На основе результатов опроса будет сформировано техзадание для открытого Международного конкурса на профессиональную архитектурную концепцию парка.

«Конкурс на проект объявят через два месяца. И еще примерно полгода власти закладывают на его разработку. Многие уже видели презентацию, в которой представлен проект с Колизеем и сферическими шатрами. Но это только вариант. Поэтому о суммах и сроках пока речь не идет», — заметил Беглов.

По словам главы Санкт-Петербурга, президентом РФ поддержаны проекты на территории Кронштадта: парк «Патриот», «Остров фортов» и Центр образования, науки и боевой подготовки кадров для ВМФ. Эти три масштабных проекта «садятся» на слабо развитую улично-дорожную сеть Кронштадта, поэтому необходимо строительство новых дорог и реконструкция существующих. Общая стоимость работ — не менее 6,5 млрд рублей.

Еще один пример — оранжереи Таврического сада. Там тоже может получиться очень хороший результат — кафе, прогулочные зоны, цветники, зимний каток. Но для этого нужен серьезный инвестор, потому что проект может обойтись от 2 до 4 млрд рублей, считает Беглов.

Беглов также рассказал об активном благоустройстве города и отметил, что при разработке планов власти прислушиваются к мнению петербуржцев.