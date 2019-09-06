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У украинских депутатов отобрали телефоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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У украинских депутатов отобрали телефоны перед встречей с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом 5 сентября сообщило агенство УНИАН со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Евгения Брагара.

По его словам, обсуждения на встрече с украинским лидером не подлежат записи и разглашению. При этом Брагар добавил, что «отдельные из этих вопросов являются внутренним делом фракции», которые нельзя разглашать.

Политик также сообщил, что в ближайшее время все вопросы будут скоординированы с депутатами из других фракций.

4 сентября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о формировании диктатуры на Украине.

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