Премьер Украины задолжал крупную сумму за коммуналку

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Украины Алексея Гончарука и его родственников из-за долгов за коммуналку, пишет «Следствие.инфо» со ссылкой на решение суда.

Общая сумма долга семьи премьера превысила 21 тыс. гривен (более 55 тыс. рублей). По данным издания, больше всего премьер, его брат и еще одна родственница задолжали за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить более $600 за данную услугу.

Также семья премьера не платила за услуги ЖЭК и газ.

Погашены ли задолженности сейчас, неизвестно, однако Гончарук отметил, что уже почти 20 лет не живет в Чернигове и свяжется с братом, чтобы прояснить ситуацию.

В июне глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что с 2014 года цены на газ для украинцев выросли на 1090%, а коммунальные платежи — на 740%.