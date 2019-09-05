Вадим Самойлов предложил петь хором на фестивале «Наши в городе»

Бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал предстоящий фестиваль «Наши в городе» подарком жителям Москвы.

«Конечно, День Москвы — это грандиозный праздник, очень приятно, что есть возможность выступить в рамках этого замечательного мероприятия. Выступление на улице, на больших площадях — это всегда очень большая ответственность, это всегда почетно. Мы покажем праздничную программу», — сказал музыкант в эфире НСН.

Как пояснил Самойлов, он выступит 7 сентября и будет закрывать концерт в этот день.

«Это будет часовой сет из самых аутентичных песен «Агаты Кристи». Там будет трагикомедия и, конечно, огромный блок песен, который нужно будет петь хором обязательно. Всех приглашаю на праздник!» — отметил артист.

Посетить концерт ранее пригласили музыкант Николай Фоменко и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования 872-летия столицы. Гостей мероприятия ждут почти 20 часов музыки. Сцена и площадки фестиваля расположатся от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца.

Среди приглашенных звезд — Гарик Сукачев, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «Наив», «Слот».

Вход на концерт свободный.