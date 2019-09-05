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Вадим Самойлов предложил петь хором на фестивале «Наши в городе»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал предстоящий фестиваль «Наши в городе» подарком жителям Москвы.

«Конечно, День Москвы — это грандиозный праздник, очень приятно, что есть возможность выступить в рамках этого замечательного мероприятия. Выступление на улице, на больших площадях — это всегда очень большая ответственность, это всегда почетно. Мы покажем праздничную программу», — сказал музыкант в эфире НСН.

Как пояснил Самойлов, он выступит 7 сентября и будет закрывать концерт в этот день.

«Это будет часовой сет из самых аутентичных песен «Агаты Кристи». Там будет трагикомедия и, конечно, огромный блок песен, который нужно будет петь хором обязательно. Всех приглашаю на праздник!» отметил артист.

Посетить концерт ранее пригласили музыкант Николай Фоменко и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования 872-летия столицы. Гостей мероприятия ждут почти 20 часов музыки. Сцена и площадки фестиваля расположатся от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца.

Среди приглашенных звезд — Гарик Сукачев, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «Наив», «Слот».

Вход на концерт свободный.

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