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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

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Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба «Единой России».

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Также в проекте закона гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как рассказал в беседе с «Известиями» один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, законопроект поможет участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сделать переход на пенсию более комфортным и спокойным.

«Принятие закона позволит гражданам предпенсионного возраста получить финансовое подспорье в виде выплат из НПФ за несколько лет до окончания своей трудовой деятельности», — пояснил он.

Скриванов выразил надежду, что изменения в законе повысят привлекательность самого института негосударственного пенсионного обеспечения и помогут россиянам узнать о реальных механизмах обеспечения достойной жизни на заслуженном отдыхе.

Ранее в сентябре глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что единовременное получение небольшой накопительной пенсии может быть востребовано у россиян, но это решение граждане должны принимать самостоятельно.

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