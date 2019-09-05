Медицинская приемная для граждан появилась в Орле

Общественная приемная по вопросам медпомощи открылась в Орле на базе медицинской библиотеки на улице Приборостроительной, 42. На 6 сентября запланировано дежурство председателя областного «Диабетического общества» Ольги Ермаковой и сотрудницы организации инвалидов Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Татьяны Пуховой.

Приемная будет работать по пятницам. График дежурств на сентябрь опубликован в соцсетях, отмечает InfoOrel.ru. С помощью новой структуры специалисты будут изучать ситуацию по конкретным направлениям в регионе, чтобы в дальнейшем разработать способы улучшения положения пациентов.

Ранее в Орловской области модернизировали работу выездных мобильных бригад на базе учреждений социального обслуживания. Они будут осуществлять сопровождение граждан старше 65 лет в больницы и поликлиники.