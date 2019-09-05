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Часть сквера в Тюмени передали Благовещенскому собору и огородили

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Жители Тюмени обеспокоены судьбой участка в сквере Депутатов, который передали РПЦ. Вокруг Благовещенского собора обустраивают новое ограждение, отступающее от старого на 10-15 м. Таким образом горожане рискуют лишиться свободного доступа к газону и деревьям.

В управе Восточного округа объяснили, что расширение церковной территории связано с требованиями пожарной безопасности. Представители Собора Благовещения Пресвятой Богородицы сообщили, что разрешение было получено официально еще в апреле, передает megatyumen.ru.

В праздничные дни в храме собирается несколько тысяч человек, поэтому в случае пожара необходимо место для эвакуации и размещения нескольких пожарных машин. Территория сквера, по заверениям представителей церкви, будет открыта для прогулок.

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