Часть сквера в Тюмени передали Благовещенскому собору и огородили

Жители Тюмени обеспокоены судьбой участка в сквере Депутатов, который передали РПЦ. Вокруг Благовещенского собора обустраивают новое ограждение, отступающее от старого на 10-15 м. Таким образом горожане рискуют лишиться свободного доступа к газону и деревьям.

В управе Восточного округа объяснили, что расширение церковной территории связано с требованиями пожарной безопасности. Представители Собора Благовещения Пресвятой Богородицы сообщили, что разрешение было получено официально еще в апреле, передает megatyumen.ru.

В праздничные дни в храме собирается несколько тысяч человек, поэтому в случае пожара необходимо место для эвакуации и размещения нескольких пожарных машин. Территория сквера, по заверениям представителей церкви, будет открыта для прогулок.