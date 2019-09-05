МВД не выявило фактов воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве

В МВД России после обращения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) провели проверку, в ходе которой не выявили фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции во время несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщается на сайте СПЧ.

«Проведенной проверкой установлено, что при обеспечении правопорядка на несогласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти публичных акциях в г. Москве 27 июля и 3 августа 2019 года в территориальные органы ГУ МВД России по г. Москве В. Дергачев, Е. Вавина, В. Роменский, Н. Павлюк-Павлюченко не доставлялись», — указано в представленном ответе МВД.

В свою очередь в Генпрокуратуре отметили, что в ходе акций были задержаны корреспондент агентства Reuters Цветкова М. В. и сотрудник газеты «Комсомольская правда» Голованов P. O. Уточняется, что у указанных журналистов не было видимых отличительных знаков представителей средств массовой информации, как этого требует закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

СПЧ 9 августа попросил руководство МВД, Росгвардии, Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры провести служебные проверки и принять соответствующие меры в связи с задержанием журналистов в ходе освещения ими несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа.

В Москве прошло уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.