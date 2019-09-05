Итальянское трио Il Volo отметит 10-летие концертом в России

Итальянское оперное поп-трио Il Volo отметит десятилетие коллектива концертами в России. Шоу станут частью мирового тура, который посвящен выходу нового альбома Musica и юбилею группы. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного кремлевского дворца (ГКД), в котором пройдет мероприятие.

Один из концертов Il Volo пройдет 12 сентября в Москве. Коллектив выступит под аккомпанемент симфонического оркестра.

«Москва, спасибо за теплый прием! Это невероятно, что музыка, которая пропитана духом Италии, на которой мы выросли, вызывает у российской публики такой отклик!» — приводятся в сообщении слова музыкантов, которые ранее выступали с концертами в российской столице.

Трио состоит из двух теноров и баритона. Группа Il Volo образовалась после исполнения кавер-версии известной неаполитанской песни «O Sole Mio» итальянском телевизионном конкурсе молодых исполнителей Ti lascio una canzone. Изначально музыканты исполняли песни на проекте сольно, но директору и создателю шоу пришла идея поставить их в трио, похожее на «Трех теноров» (Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти).

Сейчас коллектив дает концерты по всему миру, сотрудничал с Барбарой Стрейзанд, Эросом Рамазотти и другими артистами международного уровня и выпустили трижды платиновый альбом. Также они являются бронзовым призерами «Евровидения-2015» и были номинированы в латинской премии «Грэмми».