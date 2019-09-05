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Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

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Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между Москвой и Киевом подходят к финалу. Об этом он рассказал в четверг, 5 сентября, в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что в отношении некоторых заключенных было достаточно сложно принимать решение. По его словам, обмен будет масштабным и станет хорошим шагом к нормализации отношений между странами.

Ранее 5 сентября о близком завершении переговоров рассказал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Предполагается, что обмен пройдет по формуле «35 на 35», его дата согласовывается. Договоренность между странами должна распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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