Робота «Федор» активировали перед возвращением на Землю

Центр управления полетами (ЦУП) передал сообщение космонавту Александру Скворцову, который сейчас находится на МКС, о необходимости активации робота «Федор» перед его отправкой на Землю. Скворцов выполнил просьбу. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС.

«Робот включен, зеленые (индикаторы. — Ред.) горят», — сказал член экипажа Скворцов.

Ранее специалист ЦУП пояснил Скворцову, что для активации нужно нажать круглую серебристую кнопку. Космонавт предложил активировать его сразу, чтобы проконтролировать процесс во время фотографирования робота.

Возвращение робота на Землю предположительно произойдет 7 сентября. Расстыковка корабля «Союз МС-14», на котором «Федор» прибыл на МКС, запланирована на вечер 6 сентября.

Робот «Федор» был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» без экипажа. Во время запуска «Федор» передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе он доложил об отделении ступеней.

Эксперименты с роботом «Федором», которые стартовали 30 августа, проводились под контролем космонавта Алексея Овчинина. Он также находился на МКС.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.