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Умер автор монумента «Разорванное кольцо»

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Автор монумента «Разорванное кольцо», российско-американский скульптор Константин Симун скончался на 86-м году жизни. Он умер в США, где жил с 1988 года. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС.

По данным агентства, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью скульптора и направил письмо его супруге — Елене Симун.

В письме Дрозденко отмечает, что автор скульптуры, посвященной блокаде Ленинграда, заслужил глубокое уважение жителей области. «Ленинградцы глубоко чтят созданный Константином Симуном памятник «Разорванное кольцо» — талант скульптора дал жизнь монументу, обладающему исключительной художественной, психологической, нравственной силой, ставшему символом стойкости и мужества защитников города, знаковой точкой на карте нашего региона» — говорится в письме.

Константин Симун родился 6 апреля 1943 года в Ленинграде. В 1950-е годы учился в ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, а в 1958 году стал членом Союза художников СССР. «Разорванное кольцо» — наиболее известная работа автора. Комплекс был установлен в 1960-е годы на берегу Ладожского озера у деревни Коккорево. Скульптура представляет собой две железобетонные полуарки высотой 7 м, которые символизируют кольцо блокады, а разрыв между ними — Дорогу жизни, единственный путь, соединявший блокадный Ленинград с большой землей в годы Великой Отечественной войны.

Помимо прочего, Симун создавал скульптурные портреты известных соотечественников, например Владимира Ленина, Георгия Жукова и Иосифа Бродского.

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