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Стала известна причина аварии ракеты Vega в июле

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Фото: Global Look Press/S. Corvaja
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Авария европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане в июле, произошла из-за разрушения двигателя второй ступени, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

По информации специалистов, это случилось на 131-й секунде полета вскоре после включения двигателя и привело к разрушению ракеты на две большие части, передает «РИА Новости».

Отмечается, что после выполнения рекомендаций комиссии пуски ракеты Vega, приостановленные после аварии, возобновятся в I квартале 2020 года.

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником-наблюдателем ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру был произведен 11 июля. Он стал первым неудачным пуском ракеты данного класса. Французская компания Arianespace, которая осуществляет пуски с Куру, создала совместную с ЕКА комиссию по расследованию причин аварии.

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