Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии. В ведомстве отметили, что никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует.

Ранее 5 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что якобы трое российских военнослужащих погибли в зоне деэскалации Идлиб, еще двое офицеров были ранены. Отмечалось, что трагедия произошла в среду, 4 сентября, около 22:00 мск в районе населенного пункта Джурин.

«Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности», — цитирует ТАСС заявление Минобороны.

В ведомстве отметили, что автор данного материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных формирований боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков, однако зачистки на отдельных территориях страны продолжаются.