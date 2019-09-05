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Ключи от новых автобусов передали школам Крыма

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В Республике Крым обновили школьный автопарк. Ключи от 27 новых автобусов передала представителям муниципалитетов министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

По ее словам, в республике 550 школ, из которых 276 находятся в сельской местности. Подвоз детей осуществляется к 267 из них, им пользуются 20,5 тыс. школьников, пишет ИА «Крыминформ».

Министр отметила, что, согласно всем правилам, республика обеспечена школьными автобусами на 100%. Теперь речь идет об обновлении парка и о повышении качества выполнения услуги.

Весь транспорт распределен между наиболее нуждающимися в нем районами. Обновление школьного автопарка проходит в рамках федеральной программы «Школьный автобус».

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