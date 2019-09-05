Эксперт оценил риск роста цен на продукты из-за штрафов Минпромторга

Цены на продукты значительно не вырастут из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов, рассказал «Известиям» исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

О риске роста цен, как пишет РБК, предупредили крупные ассоциации производителей. В начале августа Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят оборотный штраф до 3%, но не менее 2 млн рублей как для производителей, так и для продавцов товаров, которые не соответствуют техрегламентам Таможенного союза.

«Существенно поднять цены на продукты не позволит ретейл. Во-первых, потому что держать непопулярные товары на полках невыгодно, во-вторых, ретейл тоже подвергается угрозе попасть под штрафы из-за торговли товарами, не соответствующими техническому регламенту», — отметил эксперт.

По его словам, приведение производства в соответствие с требованиями технического регламента может оказать влияние на стоимость товаров, но повышение стоимости окажется в пределах 0,5–1%.

«К тому же продукция, не соответствующая техническому регламенту, с высокой долей вероятности будет направлена на экспорт в страны с более мягкими правилами. Поэтому введение штрафов может заставить недобросовестных производителей исчезнуть с российского рынка», — подчеркнул Гелемурзин.

Главная цель введения инициативы — это борьба с реализацией фальсифицированной продукции, заключил экономист.

Ранее в июле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что стратегия развития торговли России до 2025 года уже разработана. В ней впервые отражена концепция оптовых продовольственных рынков и введены понятия семейного и этнического торгового бизнеса.