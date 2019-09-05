СМИ сообщили о появлении в Москве нового «лимонадного отравителя»

Новый злоумышленник, который угощает горожан газировкой со снотворным, а после этого грабит их, появился в Москве. Об этом 5 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 4 сентября в правоохранительные органы обратился мужчина, рассказавший, что стал жертвой «лимонадного отравителя» в Сосновском парке в Москве. Он пояснил, что незнакомец с бутылкой колы в руках сам подсел к нему.

На улице было жарко, поэтому потерпевший попросил попить, а через некоторое время почувствовал слабость и уснул. Когда мужчина проснулся, то при себе не обнаружил телефона, наличных и банковской карты. Пропали даже кроссовки. По предварительным данным, ущерб составил 40 тыс. рублей, уточняет «Ридус».

В июне этого года полиция в столице задержала Мурата Сабанова, который действовал по аналогичной схеме и ограбил несколько человек в центре Москвы. Во время обыска в его комнате в хостеле в Басманном районе нашли пакетики с белым порошком. Было установлено, что в них находились лекарственные средства: феназепам и клозапин, а также трамадол, уточняет телеканал «360».

В конце июня Таганский суд арестовал злоумышленника на два месяца по подозрению в отравлении людей газировкой с целью ограбления. В отношении мужчины возбудили семь уголовных дел о разбое, а также краже личных вещей. По информации следователей, от его действий пострадали 11 человек. Свою вину Сабанов признал частично.