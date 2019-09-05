Британский политик уснул и стал мемом

Британский депутат Якобс Рис-Могг в одночасье стал звездой Сети. И не благодаря политической хватке — Могг уснул на заседании парламента. Соцсети мгновенно превратили фото политика в очередной мем. Но не все восприняли историю с юмором — на Могга обрушилась волна критики за неуважение к правительству.