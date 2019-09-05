Врачи рассказали об опасности поиска симптомов болезней в интернете

Специалисты рассказали о том, почему не следует искать в интернете симптомы болезней и самостоятельно ставить себе диагнозы. Об этом 5 сентября пишет «Вечерняя Москва».

По словам психиатра Александра Федоровича, россияне часто ставят себе диагнозы сами по итогам поиска информации о болезни в Сети. Специалист объяснил нежелание людей обращаться к врачам тем, что не хочется стоять в очередях или платить деньги на обследования в частных клиниках.

Федорович отметил, что страдающие ипохондрией люди сверяют свои симптомы с описанными в интернете, хотя с данным невротическим состоянием следует обращаться к психиатру. Он подчеркнул, что только специалист сможет разобраться, идет речь о проблеме медицинского характера или психологического характера, и в этом случае самодиагностика не работает. Он подчеркнул, что при любых болях в организме лучше вызывать скорую помощь, пишет «Федеральное агентство новостей».

По мнению терапевта Марины Анисимовой, с развитием информационных технологий число пациентов-ипохондриков резко увеличилось. Врач считает, что нужны верифицированные Минздравом России сайты, на которых содержится проверенная информация о болезнях.

В августе сообщалось, что врач рассказал о диагностике болезней по походке. Так, здоровый человек без усилий ходит быстро и ровно. Отклонения могут свидетельствовать о проблемах с состоянием организма.