В «Укрэнерго» выявили схему хищения чиновниками $1,6 млн

Украинские правоохранители проводят обыски в «Укрэнерго», следственные действия связаны с хищением госсредств чиновниками компании на сумму почти $1,6 млн. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба нацполиции Украины.

«В рамках уголовного дела были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг агентство «РБК Украина» сообщило, что на территории предприятий «Укрэнерго» в Киеве, Харькове и Львове проводятся обыски.

В данный момент обыски проводятся в офисах, а также по месту жительства подозреваемых. Досудебное расследование продолжается.

В конце августа сообщалось, что «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.