Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити» и попал на видео

Канатоходец прошелся между башнями «Око» и «Нева» на территории международного делового центра «Москва-Сити». Видеозапись трюка опубликовали в соцсети Instagram.

На кадрах видно, как человек медленно движется по тросу, несмотря на непогоду в столице. Очевидцы отметили, что экстремал использовал страховку. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», канатоходец выполнил проход на высоте 300 м от земли.

Как пишет РЕН ТВ, канатоходец мог готовиться к мировому рекорду по хайлайну — хождение на высоте по стропе. Соревнования пройдут в Москве в День города — 7 сентября. Участие в них примут спортсмены из разных стран. Они должны будут пройти между башнями «Москва-Сити» на высоте 350 м.

Ранее 5 сентября сообщалось, что мужчина на аттракционе поймал чужой iPhone и прославился в Сети.