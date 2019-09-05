Более 30 кустов конопли сожгли под Псковом

УМВД Псковской области отчиталось о предварительных итогах четвертого этапа операции «Мак-2019» в Опочецком районе. В ее рамках участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Опочецкий» проводят профилактические беседы с жителями и совершают обходы административных участков.

Так, во время очередного рейда было обнаружено место произрастания дикорастущей конопли. В этот район оперативно прибыл глава Пригородной волости Сергей Николаев. Он предложил как можно быстрее уничтожить заросли, не дожидаясь установленного предписанием срока.

Как уточняет «Псковская лента новостей», всего там нашли 33 куста конопли. Опасную находку сожгли.

В конце июня главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн констатировал снижение уровня потребления спиртного и наркомании среди подростков в стране. Однако, как показала статистика, опыт употребления запрещенных веществ есть у каждого седьмого студента.