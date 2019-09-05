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Сотрудники МЧС Кубани поймали в лесу поджигателя

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В Приморско-Ахтарске Краснодарского края сотрудники МЧС задержали поджигателя в лесу. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По информации ведомства, пожарные прибыли на улицу Лиманную, чтобы потушить очередное возгорание сухой травы и камыша. Ликвидировав пожар, спасатели стали находить всё новые очаги, пишет ИА KrasnodarMedia.

Проведя разведку, начальник караула обнаружил мужчину с факелом, который поджигал камыш. Сотрудник МЧС вызвал дознавателя и оперативную группу отдела МВД и передал им задержанного.

В отношении поджигателя был составлен административный протокол. По решению суда мужчина отбывает административный арест.

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