Сотрудники МЧС Кубани поймали в лесу поджигателя

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края сотрудники МЧС задержали поджигателя в лесу. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По информации ведомства, пожарные прибыли на улицу Лиманную, чтобы потушить очередное возгорание сухой травы и камыша. Ликвидировав пожар, спасатели стали находить всё новые очаги, пишет ИА KrasnodarMedia.

Проведя разведку, начальник караула обнаружил мужчину с факелом, который поджигал камыш. Сотрудник МЧС вызвал дознавателя и оперативную группу отдела МВД и передал им задержанного.

В отношении поджигателя был составлен административный протокол. По решению суда мужчина отбывает административный арест.