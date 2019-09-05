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Россиянки рассказали, какие мужчины их привлекают

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Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины. 69% женщин считают наиболее очаровательными гладковыбритых мужчин. 22% нравится легкая щетина у противоположного пола. 11% опрошенных выражают симпатию парням с короткой бородой. 9% женщин предпочитают мужчин с усами, а для 7% это не имеет значения. Большинство представителей сильного пола заявили, что им просто лень бриться. Кто-то носит бороду по привычке, а некоторые — для привлекательности.

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