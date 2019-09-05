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Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

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Президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной ипотечной программы для молодых семей, стартующей на Дальнем Востоке с 2019 года. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

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Молодым семьям предоставят кредит на квартиры или дома со ставкой 2% годовых сроком на пять лет. По словам президента, данный вопрос накануне он обсудил с руководителями регионов.

«Прежде всего нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным», — пояснил Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Глава российского государства отметил, что Дальний Восток — это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить. По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости в ДФО превышает среднероссийский: на 8,5 млн жителей приходится почти 1,5 млн представителей молодежи.

«Молодая семья» — это государственная программа обеспечения российских граждан доступным жильем. Срок ее действия продлен до 2025 года.

С 1 января 2018 года под действие программы попадают граждане России до 35 лет, без детей или с одним и более детьми (в таком случае один из супругов может иметь гражданство другой страны), а также неполные семьи с детьми.

22 августа эксперты рассказали о росте молодых ипотечников: в прошлом году больше половины кредитов пришлось на россиян младше 30 лет.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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