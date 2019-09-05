Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В Верхневилюйске в Республике Саха (Якутия) столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали два человека, сообщает УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла на 658-м км трассы «Вилюй». Микроавтобус Toyota Hiace выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona, пишет ИА YakutiaMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы, его пассажирка — вывих левого бедра. Оба были госпитализированы в хирургическое отделение.

Водитель микроавтобуса не пострадал. За последний год он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. Освидетельствование выявило факт употребление алкоголя.