Прямой эфир

Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Верхневилюйске в Республике Саха (Якутия) столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали два человека, сообщает УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла на 658-м км трассы «Вилюй». Микроавтобус Toyota Hiace выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona, пишет ИА YakutiaMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы, его пассажирка — вывих левого бедра. Оба были госпитализированы в хирургическое отделение.

Водитель микроавтобуса не пострадал. За последний год он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. Освидетельствование выявило факт употребление алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек пострадали в результате ДТП в Тамбовской области
Самые опасные для водителей места назвали в Татарстане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019