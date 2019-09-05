Ущерб от ремонта памятника в Челябинске оценили в 15 млн рублей

В Челябинске оценили ущерб, который был нанесен городскому бюджету в ходе реконструкции памятника Ленину на площади Революции. Информацию о некачественных работах передадут в правоохранительные органы.

В ходе экспертизы было установлено, что более 90% работ на объекте выполнено некачественно. В частности, на плитах имеются сколы, нарушена геометрия памятника. Кроме того, после завершения ремонта исчезли массивные гранитные плиты. Ущерб от реконструкции оценивается в 15 млн рублей, сообщает ИА «Ура.ру».

Памятник Ленину имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Результаты проверки, которую проводила контрольно-счетная палата Челябинской области, передадут в правоохранительные органы.