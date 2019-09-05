Новые резиденты вложат в ТОСЭР под Тамбовом 250 млн рублей

Два инвестиционных проекта общей стоимостью 250 млн рублей одобрил наблюдательный совет ТОСЭР «Котовск» в Тамбовской области. Проекты представили ООО «Завод Милента» и ООО ТД «Пять хлебов».

Так, «Пять хлебов» планирует построить кондитерскую фабрику мощностью 1 тыс. т готовой продукции в месяц. На ней создадут 192 рабочих места. Строительство займет около года, а на максимальную мощность предприятие выйдет в 2023 году. В переработке будет использовано сырье, произведенное в Тамбовской области.

«Завод Милента» рассчитывает построить комплекс по производству грузоподъемной ленты из полиэстера. Общая мощность предприятия составит до 805 т в год. Комплекс должны сдать до 2021 года. На максимальную производительность предприятие выйдет в 2022 году.

В реализации проектов планируется использовать заемные средства фонда «Моногорода.РФ». В ближайшее время будут подписаны соглашения между инвесторами и руководством Котовска. После этого начнется реализация проектов. Таким образом, количество резидентов этой ТОСЭР вырастет до восьми, пишет ИА «Абирег».