Деревянный корабль с парусами установят в парке в Брянской области
В Почепе Брянской области начали установку нового арт-объекта. Деревянный корабль длиной 21 м оснастят парусами.
Монтаж конструкции начался в местном городском парке. Предполагается, что арт-объект станет популярен для фотосессий. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».
Рабочие уже подготовили металлический каркас. В дальнейшем корабль обошьют древесиной. Главным украшением конструкции станут паруса.
Пока у арт-объекта нет названия. Предполагается, что к выбору имени корабля привлекут жителей Почепа.