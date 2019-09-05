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Деревянный корабль с парусами установят в парке в Брянской области

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В Почепе Брянской области начали установку нового арт-объекта. Деревянный корабль длиной 21 м оснастят парусами.

Монтаж конструкции начался в местном городском парке. Предполагается, что арт-объект станет популярен для фотосессий. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Рабочие уже подготовили металлический каркас. В дальнейшем корабль обошьют древесиной. Главным украшением конструкции станут паруса.

Пока у арт-объекта нет названия. Предполагается, что к выбору имени корабля привлекут жителей Почепа.

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