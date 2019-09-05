Мужчину из Марий Эл оштрафовали за проведение обрядов на участке

Жителя Марий Эл оштрафовали за проведение культовых обрядов на земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики 4 сентября.

50-летнему жителю Козьмодемьянска выписали административный штраф в размере 10 тыс. рублей в соответствии с ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ — «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием».

В результате проверки выяснилось, что мужчина вместе с группой Евангельских христиан-баптистов проводил культовые церемонии и религиозные обряды на своем участке с жилым домом.

По закону этот участок мог использоваться только для ведения личного подсобного хозяйства: в прокуратуре уточнили, что религиозным организациям не разрешается проводить обряды в жилых помещениях, статус которых не закреплен в качестве зданий соответствующего назначения.

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