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Мужчину из Марий Эл оштрафовали за проведение обрядов на участке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жителя Марий Эл оштрафовали за проведение культовых обрядов на земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики 4 сентября.

50-летнему жителю Козьмодемьянска выписали административный штраф в размере 10 тыс. рублей в соответствии с ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ — «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием».

В результате проверки выяснилось, что мужчина вместе с группой Евангельских христиан-баптистов проводил культовые церемонии и религиозные обряды на своем участке с жилым домом.

По закону этот участок мог использоваться только для ведения личного подсобного хозяйства: в прокуратуре уточнили, что религиозным организациям не разрешается проводить обряды в жилых помещениях, статус которых не закреплен в качестве зданий соответствующего назначения.

В конце мая ученые представили первое исследование психики атеистов — выяснилось, что представления о поведении и психике неверующих напрямую противоречат стереотипам.

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